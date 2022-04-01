Отмечается, что Россия в войне в Украине на сегодня потеряла техники уже более чем на $10 миллиардов.

Россия за время полномасштабного вторжение в Украину потеряла техники более чем на $10 миллиардов.

Об этом сообщили в Минобороны, обнародовав подборку самой дорогой уничтоженной украинскими защитниками техники оккупанта.

"Благодаря слаженному взаимодействию войск и сил уничтожается большое количество российской техники, которой враг уже потерял на сумму более 10 миллиардов долларов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные демонстрируют креативный подход и умелые тактические навыки, объединяя легкую пехоту с противотанковыми средствами, беспилотники с артиллерией, автоматизированные системы управления со средствами ПВО.

Так, защитникам удалось уничтожить:

танк Т-90 М "Владимир" стоимостью до $3 00 000. Такие использовались в Сирии и второй войне в Карабахе

"Панцирь С-1", предназначенный для прикрытия объектов. Такой сожгли в Баштанке, а три экземпляра захватили и передали украинским специалистам

боевой вертолет Ка-52 для разведки местности и кординации, может поражать технику и живую силу. Этот вертолет 24 февраля сбили над Межигорьем, еще один – 2 марта в Бучанском районе, 12 марта – возле Скадовска, 16 марта – возле Николаева, 19 марта сразу два над Киевщиной (со Stinger) и над Запорожской областью

самолет Ил-76 для десантников и грузов

два Су-35 С уничтожили в Киевской области (ракетами), один – 4 марта – в Чернигове (с ПЗРК "Игла-1")

"Искандер-М", возящий баллистические ракеты. Вероятно, именно ими в начале вторжения 24 февраля избивали по нашим аэродромам. Украинские военные 10 марта уничтожили дивизон "Искандер-М" с четырьмя установками и 8 баллистическими ракетами

большой десатный корабль "Саратов", который может возить до 1000 тонн техники. Участвовал в аннексии Крыма и во вторжении в Грузию. В марте зашел в порт Бердянска, выйти из которого уже не смог.

Напомним, в Генштабе Вооруженных сил Украины обновили потери Российской Федерации с момента полномасштабного вторжения по состоянию на 1 апреля 2022. Количество уничтоженных врагов и техники растет с каждым днем.

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