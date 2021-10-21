Российско-украинский военный конфликт нарушает право на жизнь, отметила омбудсмен.

В результате агрессии РФ в Украине погибло 158 детей, более 3 000 детей получили ранения.

Об этом в своем Telegram сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Имела честь встретиться со специальным представителем Европейского Союза по правам человека Имоном Гилмором, с которым обсудили соблюдение прав детей, обеспечение гендерного равенства, права национальных и сексуальных меньшинств. Отметила, что длительный российско-украинский военный конфликт нарушает основополагающее право – на жизнь. В результате агрессии РФ 158 детей уже погибли, более 3000 – ранены", – написала она.

Читайте такжеНазвано имя погибшего на Донбассе военного – его не включили в сводки (фото)Денисова также отметила, что оккупационные администрации ВОТ Украины лишают детей права на обучение на родном языке, свободное передвижение и получение образования.

Напомним, РФ в 2014 году решилась на агрессию против Украины – захватила Крым и начала расшатывать ситуацию на части Донбасса.

Власти России поддержали боевиков, которые создали так называемые "ДНР" и "ЛНР", а также ввела свои войска на часть востока нашей страны.

Ранее стало известно, что в течение 2020 года на Донбассе погибли 49 украинских военнослужащих.

Автор: Наталья Хаджи