Перебои со связью в Украине возможны из-за перегрузки сети, отметили в Госспецсвязи.

В Сети ширится информация о возможных отключениях мобильной связи и интернета - эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает в Facebook Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

"Системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями переведены на чрезвычайный режим управления", - говорится в сообщении.

Госспецсвязь обращает внимание, что могут быть перебои со связью из-за перегрузки сети.

"Просим осуществлять телефонные вызовы и обмен сообщениями в пределах необходимости. Если не можете дозвониться - обменивайтесь СМС-сообщениями", - добавили в службе.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину в ряде городов прогремели взрывы.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР"и " ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.