По данным Reuters, США предостерегают Украину от обстрелов российской территории.

США предупредили Киев об опасности ударов с украинской стороны по территории России, в особенности "вглубь" страны-агрессора, так как это несёт в себе риски эскалации.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается, опасения у представителей Вашингтона вызывает использование для этого Украиной поставляемого Западом вооружения.

"У нас есть опасения по поводу эскалации, и в то же время мы не хотим устанавливать географические ограничения или слишком связывать им (Украине, - прим.) руки в использовании того, что мы им даем", - рассказал один из собеседников.

Другой источник отметил, что у США и Украины есть взаимное понимание того, в какой мере Киев может использовать поставляемое ему вооружение.

"К настоящему моменту у нас есть общее понимание границ", - подчеркнул он.

Ранее подобные опасения озвучил советник главы ОП Алексей Арестович. По его словам, Запад не спешит передавать Украине дальнобойные вооружения, чтобы тем самым "не злить Путина".

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, между странами НАТО есть неформальные договоренности по воздержанию от поставок в Украину некоторых видов вооружения. Это связано с риском прямой военной конфронтации с Россией, который в Альянсе хотят минимизировать.