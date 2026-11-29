Песков отметил, что представители Европы не хотят разговаривать с Москвой в двустороннем формате.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что глава Кремля Владимир Путин якобы "открыт к переговорам" по урегулированию войны против Украины. Его слова цитируют росСМИ.

"Россия хочет мира, и Путин открыт к переговорам по урегулированию, открыт к контактам в том числе с европейцами", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря Путина, представители Европы сказали российской стороне, что не хотят разговаривать с Москвой в двустороннем формате и настаивают на переговорах в трехстороннем формате.

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Кроме того, Песков заявил, что РФ готова продолжать реализовывать совместно с Украиной гуманитарные инициативы по примеру Олешек в Херсонской области.

Мирные переговоры - важные новости

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов пойти на компромисс – прекратить огонь по нынешней линии соприкосновения, чтобы перейти к дипломатическому урегулированию войны. Он подчеркнул, что такой шаг является "очень большим компромиссом".

Однако Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин не хочет выводить войска с украинской территории. Он также надеется, что президент США Дональд Трамп найдет способ завершить войну.

Несмотря на недавнее заявление пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова, помощник Путина Юрий Ушаков ранее говорил о том, что участие Европы в мирных переговорах с Украиной "не обсуждается". Однако он признал, что у РФ есть контакты с представителями Евросоюза.

Кроме того, издание Bild писало, что одно из предложений России на переговорах по прекращению войны в Украине включает жесткие требования - отдать весь Донбасс и оккупированные территории, а также выход Финляндии из НАТО. Кроме того, РФ настаивает на том, что Украина должна получить внеблоковый статус и отказаться от вступления в НАТО, хотя ее членство в Евросоюзе не исключается.

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