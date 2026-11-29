О начале их боевого применения было официально сообщено в сентябре текущего года.

Украина впервые официально представила самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОУ) ASC 890. Видео опубликовали Воздушные силы Украины на YouTube.

Как напомнил портал "Милитарный", в 2024 году Швеция объявила о передаче Украине двух таких самолетов в рамках пакета военной помощи. Украинские F-16 прошли дополнительные модификации, чтобы взаимодействовать с ними.

Ожидается, что самолеты ДРЛО усилят возможности истребителей благодаря обмену информацией о воздушной обстановке.

Видео дня

Издание отметило, что о начале их боевого применения было официально сообщено в сентябре текущего года. При этом, как сообщало Министерство обороны Украины, первые боевые вылеты ASC 890 состоялись еще в марте 2026 года.

ASC 890 – это шведский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления, созданный на базе пассажирского Saab 340. Он предназначен для наблюдения за воздушным и надводным пространством, обнаружения целей и координации действий боевой авиации.

Отмечается, что основой оборудования самолета является радар Erieye с активной фазированной антенной решеткой, дальность действия которого составляет около 450 км.

"Размещение радара на высоте расширяет возможности обнаружения низколетящих целей, в частности крылатых ракет", – говорится в статье.

Кроме того, система Link 16 обеспечивает обмен данными с истребителями и другими совместимыми средствами противовоздушной обороны.

Истребители Gripen для Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам президента Владимира Зеленского, с января 2027 года в Украине должны появиться первые шведские многоцелевые истребители Gripen. В то же время Зеленский подчеркнул, что Украине требуется больше самолетов F-16 и Gripen, и этот вопрос будет обсуждаться. Президент отметил, что Украина уже располагает большим количеством эффективных средств перехвата реактивных "Шахедов". Более того, в планах – заключить контракты на максимально возможное количество таких средств.

Также мы писали, что истребители Gripen для Украины будут оснащены управляемыми авиабомбами AASM Hammer с ракетным двигателем. Ранее Франция рассматривала AASM Hammer прежде всего как оружие для собственных истребителей Rafale, тесно связывая применение бомбы именно с этой платформой. Примечательно, что бомбы Hammer сначала адаптировали для МиГ-29, а впоследствии и для штурмовиков Су-25. Это позволит украинским военным использовать уже хорошо знакомый им боеприпас на новых западных истребителях, без разработки отдельного оружия специально под эту платформу.

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