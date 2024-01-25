Евгений Дикий отметил, что этот Рамштайн интересен не тем, что нам сказали, а тем, что не сказали.

Экс-командир роты батальона "Айдар", военный эксперт Евгений Дикий назвал 18-е заседание Рамштайн уникальным с точки зрения того, что практически не озвучивались его результаты.

"Этот Рамштайн интересен не тем, что нам сказали, а тем, что не сказали. Это пока уникальный Рамштайн, на котором конкретных позиций озвучили буквально несколько. Причем таких, которых что есть, что нет ... но при том Рамштайн был очень серьезным", - отметил Дикий в эфире телемарафона.

По его мнению, такую практику могут сделать постоянной, поскольку она очень хорошо себя оправдала, в частности в случае с передачей Украине ракет ATACMS.

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"Мы еще продолжали говорить, что нам ATACMS не дают, еще считали, что надо дожать Байдена. А оказалось, что решение было принято месяц назад. И пока мы считали, что ATACMS нам еще не дают, они уже успели даже физически приехать и встать на боевое дежурство. И мы сообщил об их появлении только после того, как они уничтожили более 20 вертолетов россиян прямо на аэродромах. Вот кажется это собираются делать постоянной практикой", - сказал эксперт.

По его словам, то, что Рамштайны становятся более закрытыми и принимаются решения, о которых становится известно только после применения каких-то новых видов оружия, - является на много лучшей практикой, потому что враг не имеет возможности подготовиться.

"Эта осторожная формулировка, что нам дают средства именно дальнего поражения в тыл врага - на этом ставим очень интигирующие многоточия. Сам факт, что союзники наши признали, что нам нужны средства дальнего поражения – это в большой степени прорыв", - отметил Дикий.

Он напомнил, что первыми оказали помощь с дальними ракетами Великобритания, после этого очень долго другие медлили, а дальше присоединилась Франция.

"И впечатление, что наконец, это уже становится общепринятым. И что наши союзники признали, что нельзя дальше нас держать в ситуации абсолютного неравенства, когда у врага есть все дальние виды вооружения и они могут их использовать из глубины своей территории против нас, а мы вынуждены отражать только здесь на фронте. Кажется нам наконец-то поедет то, что очень сильно дополнит наш нынешний арсенал", - высказал мнение военный.

Дикий напомнил, что ВСУ сейчас поражает вражеские тылы дронами собственного производства и разработки.

"Но дроны - то дроны, а ракеты – то ракеты. Скорее всего к нам едут какие-то дальнобойные ракеты. Какие именно - подождем первого применения", - сказал он.

Также Дикий отметил, что результатом Рамштайна стало то, что все союзники отреагировали на последние ракетные удары по Украине и сейчас все ищут средства и ракеты для защиты украинского неба.

18-ый Рамштайн - главные новости

На первом в этом году заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), которое состоялось 23 января, которое в целом стало 18 с начала полномасштабного вторжения России, международные союзники Украины пообещали продолжать предоставлять оружие для эффективного поражения врага и усиливать систему противовоздушной обороны Украины.

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