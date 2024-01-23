В частности, речь идет об оружии для поражения позиций российских захватчиков далеко за линией фронта.

На первом в этом году заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), которое в целом стало восемнадцатым с начала полномасштабного вторжения России, международные союзники Украины пообещали продолжать предоставлять оружие для эффективного поражения врага и усиливать систему противовоздушной обороны Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на брифинге Министерства обороны Украины по итогам 18-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Начальник управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк рассказал, что 23 января состоялась продуктивная встреча. По его словам, после этой встречи хочется сказать всем тем, кто поднимает какие-то настроения о потере поддержки, чтобы они отставили панику.

"Мы услышали достаточно важных заявлений от партнеров, достаточно важных обязательств, чтобы сказать, что мощная поддержка Украины будет продолжаться и дальше, чтобы сказать, что в следующем году Украина получит много важных видов вооружения, в частности таких, о которых мы не будем говорить до того, когда они у нас появятся, но таких, которые чрезвычайно нужны Украине для того, чтобы мы эффективно поражали врага как на линии соприкосновения, так и за линией соприкосновения, поражали и уничтожали логистические узлы, и ослабляли всеми возможными способами", - подчеркнул Павлюк.

При этом, он отметил, что отдельное внимание уделили оружию типа "deep strike" (глубокого поражения), способному поражать вражеские позиции за линией фронта.

"Есть полное понимание партнеров, что нам это оружие нужно. Обязательство - работать над тем, чтобы Украине предоставлять больше оружия для подобных ударов. Это совершенно четко взяли на себя партнеры. Об этом говорили", - отметил Павлюк.

Также внимание уделили противовоздушной обороне (ПВО) Украины.

"Что важно, что Украина и партнеры креативны в том, чтобы решать существующие проблемы. Кроме того, что Украина отртмает достаточное количество ракет для существующих систем. Партнеры - больше, чем одна страна - работают над модернизацией западных ракет под существующие советского образца пусковые системы и противовоздушные системы. Это фактический апгрейд старых систем", - подчеркнул Павлюк и добавил, что это должно делать старые системы более эффективными.

При этом, директор Департамента международного оборонного сотрудничества Министерства обороны Украины, полковник Геннадий Коваленко отметил, что в контексте начала коалиции артиллерийских возможностей, Украина уже имеет опыт применения артсистем, которые предоставляются международными партнерами.

По его словам, союзники и партнеры Украины абсолютно четко понимают нехватку необходимых боеприпасов, но это не из-за того, что их нет на складах, а в связи с тем, что сейчас темпы производства не могут быстро удовлетворять потребности ВСУ.

"Есть четкое понимание игры в долгую. То есть, необходимости инвестирования в производство именно боеприпасов и артиллерийских систем", - сказал Коваленко.

Кроме того, он сообщил, что обсуждалась диверсификация поставок артиллерийских систем с учетом износа стволов артиллерии.

"Есть практические наработки, есть практические направления, где мы будем усиливать наши способности", - сказал Коваленко.

А Павлюк добавил, что внимание уделялось темпам наращивания производства и выхода на полную мощность создания боеприпасов. Еще речь шла о наращивании производства дронов и ракет, которые смогут в определенной степени компенсировать недостаток артиллерийских снарядов.

"У партнеров и Украины есть четкое понимание, куда мы движемся и как мы движемся в этом направлении. Нет такого, что кто-то что-то не может удовлетворить", - отметил Павлюк.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23-летний министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин призвал союзников не отказываться от продолжения оказания критической военной помощи для Украины.

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