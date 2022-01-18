Беларусь проведет с РФ "солидные" учения у Украины в феврале, заявлял ранее Лукашенко.

Посол России в Минске Борис Грызлов подтвердил военные учения с Беларусью в феврале в рамках "Союзного государства". Дипломат отметил, что после этого в России состоятся похожие тренировки.

Об этом Грызлов сообщил пропагандистскому ТАСС.

"Закончится "Союзная решимость – 2022"и начнется подготовка к новым учениям "Щит Союза-2023". И эти учения будут проходить на территории России", - сказал он.

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17 января Александр Лукашенко анонсировал внеплановые учения белорусских и российских войск на территории Республики.

По словам политика, маневры пройдут на западных границах "Союзного государства", направленные на противостояние с прибалтийскими странами, Польшей и Украиной.

Учения состоятся в феврале, однако точной даты Минск не называет.

По оценке разведок, возможное нападение России на Украину может произойти в январе-феврале. Сейчас РФ стянула свои войска и технику в трех направлениях – в частности на границе Украины, России и Беларуси.

Угроза полномасштабного нападения РФ на Украину

После провала на переговорах с США и НАТО по "гарантиям безопасности" Россия отказалась убирать свои войска с границы. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в Москве, что Россия, мол, "вынуждена" оставить свои войска возле Украины, потому что "не может мириться с вторжением НАТО".

Кроме того, в МИД РФ начали шантажировать ЕС "тяжелым сценарием" для Украины. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков утверждал, что Путину советуют "покончить" с вопросом Украины. Детали "сценария" он не стал уточнять, потому что даже это может "дестабилизировать" ситуацию.

Белый дом до сих пор не знает, что задумал Путин, однако надеется на дипломатическое урегулирование кризиса на российско-украинском приграничье.

Российские войска Путин начал стягивать до границ Украины еще весной 2021 года, ситуация обострилась в ноябре 2021 года. Западные и украинские разведданные подтверждают планы Кремля по наступлению. Для нового вторжения Россия может задействовать не менее 100 тысяч военных. Это может произойти уже зимой.

В то же время в Пентагоне отметили, что перед наступлением Россия может попытается провести на востоке Украины спецоперацию против своих же оккупационных сил, чтобы иметь повод ввести войска.

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