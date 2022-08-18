Люди готовят еду на костре и живут в подвалах, однако некоторые все равно отказываются от эвакуации.

Город Бахмут, что в Донецкой области, постоянно обстреливают рашисты. За прошедшие сутки там всего за несколько часов зафиксировали более сотни "прилетов". Люди живут под постоянными обстрелами, готовят пищу на костре и прячутся от вражеских ударов в подвалах.

Об этом говорится в новом сюжете ТСН.

Несмотря на вражеские обстрелы и постоянные "прилеты", на улицах города можно увидеть много людей. Жители Бахмута делают запасы воды и продуктов.

Люди запасаются водой и продуктами. А после "прилетов" коммунальщики убирают поваленные деревья, другие жители города забивают поврежденные окна фанерой и расчищают улицы от мусора. Жизнь под обстрелами недешевая, ведь фанера дорого стоит.

Журналисты встретили женщину, которая прямо во время взрывов убирала на центральной аллее роз. Она рассказала, что работа ее немного успокаивает. Так женщина пытается отвлекаться от постоянных "прилетов". Она отмечает, что никогда не простит россиянам за массированные удары по ее родному городу, ведь жители РФ поддерживают полномасштабное наступление.

Жители Бахмута пытаются выживать, они собирают техническую воду, не могут полноценно готовить еду и не чувствуют себя в безопасности. Однако некоторые все же не хотят уезжать.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Донбассе военные отбили наступления русских на многих направлениях, оккупанты несут потери.

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