Ликвидировано несколько оккупантов, отметили в Оперативном командовании "Юг".

В Херсонской области украинские военные ликвидировали два вражеских наблюдательных поста и склад с боеприпасами.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. "Наши ракетно-артиллерийские подразделения продолжают контрбатарейную борьбу. Имеем подтверждение об уничтожении 2 вражеских наблюдательных постов в Алешках и на островах, склада с боеприпасами в Каховском районе. Вражеское войско уменьшено на 7 рашистов и беспилотный разведчик", - говорится в сообщении.

Как отмечается, подразделения Вооруженных сил Украины на юге продолжают уничтожать вражеские средства поражения и технику, результаты доразведываются.

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Утром 3 марта Генштаб ВСУ сообщил, что защитники Украины на ряде направлений - Бахмутском, Лиманском, Авдеевском, Шахтерском и Купянском отразили более 85 атак со стороны противника.

Россияне на нашей земле несут огромные потери. По официальным данным, 2 марта украинские воины ликвидировали 765 оккупантов. Стоит отметить, что общие потери врага уже составляют примерно 151 370 оккупантов.

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