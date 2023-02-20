Окончательные потери противника уточняются, отметили в ВМС ВСУ.

Украинские морские пехотинцы за прошедшие сутки уничтожили 16 оккупантов и наблюдательный пункт врага.

Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. По его данным, окончательные вражеские потери уточняются.

"За прошедшие сутки, 19 февраля, подразделениями национального флота было уничтожено 16 оккупантов и наблюдательный пункт...", - говорится в сообщении.

Видео дня

Ситуация на фронтах в Украине - это надо знать

Утром 20 февраля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что враги сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском, Бахмутском, Лиманском, Шахтерском и Купянском направлениях. В Генштабе добавили, что в районах ряда населенных пунктов украинские воины отразили атаки противника.

Россияне в Украине несут огромные потери. Общие потери РФ в Украине уже составляют 143 680 захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: