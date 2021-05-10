Задержанный пытался провести рекогносцировку местности на линии разграничения.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали участника незаконных вооруженных формирований террористической организации «ДНР» вблизи линии разграничения на Донбассе.

Читайте такжеОккупанты на Донбассе передали Украине списки пленных на обменОб этом сообщили в пресс-центре СБУ.

«Боевик пытался провести рекогносцировку местности на линии разграничения. По предварительной информации, его задача была - получить информацию о расположении, а также силы и средства украинских военных», - говорится в сообщении.

В СБУ установили, что задержанный уроженец Горловки с 2016 года проходил службу в одном из военных формирований «ДНР» на должностях «старшего разведчика» и «стрелка-помощника гранатометчика». Боевик оказал вооруженное сопротивление силам АТО\ООС и обстреливал позиции украинских военных подразделений.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал боевику мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Светлана Закелова