Сотрудники Службы безопасности Украины задержали участника незаконных вооруженных формирований террористической организации «ДНР» вблизи линии разграничения на Донбассе.
Читайте такжеОккупанты на Донбассе передали Украине списки пленных на обменОб этом сообщили в пресс-центре СБУ.
«Боевик пытался провести рекогносцировку местности на линии разграничения. По предварительной информации, его задача была - получить информацию о расположении, а также силы и средства украинских военных», - говорится в сообщении.
В СБУ установили, что задержанный уроженец Горловки с 2016 года проходил службу в одном из военных формирований «ДНР» на должностях «старшего разведчика» и «стрелка-помощника гранатометчика». Боевик оказал вооруженное сопротивление силам АТО\ООС и обстреливал позиции украинских военных подразделений.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал боевику мера пресечения в виде содержания под стражей.
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