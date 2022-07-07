Боеприпас SMArt поможет ВСУ - он работает по принципу выстрелил и забыл, гарантируя уничтожение цели с первого выстрела.

Вооруженные Силы Украины с первой партией САУ PzH 2000 от Германии и Нидерландов получили не только обычные снаряды, но и настоящую "экзотику" - боеприпасы с самонаведением SMArt.

Эти высокоточные снаряды предназначены для уничтожения бронетехники противника и, честно говоря, являются настоящим произведением оружейной конструкторской мысли. К тому же, относят к новому типу боеприпасов для ствольной артиллерии, в самой армии Германии эти боеприпасы появились только в 2000 году.

Как работают снаряды с самонаведением SMArt

Первое документальное подтверждение использования снарядов SMArt выложил Генеральный штаб ВСУ, продемонстрировавший уничтожение таким боеприпасом зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".

Впоследствии его использование подтвердили и сами артиллеристы, работающие на САУ PzH 2000. Интервью с ними обнародовало Командование Сухопутных войск ВСУ.

"К PzH 2000 нам дали высокоточные боеприпасы SMArt, которыми можно прямым попаданием поражать, например танк", - говорит один из бойцов.

В каждом снаряде SMArt содержатся два суббоеприпаса, которые отделяются от боеприпаса-носителя в районе цели. Каждый из них оснащен головкой самонаведения и на парашюте медленно спускается вниз, осматривая поверхность поиска бронетехники головкой самонаведения. Для поиска цели используется комбинированная радиолокационная и инфракрасная головка. Сочетание этих сенсоров позволяет использовать снаряд при любых погодных условиях и в любое время суток, а также игнорировать меры маскировку врага.

Как только цель захвачена – суб-боеприпас взрывается в воздухе, выстреливая так называемое "ударное ядро". Фактически это разогнанный на скорость более 5000 м/с (18 000 км/ч) элемент, который может пробить более 100 мм брони на расстоянии в несколько сотен метров. Учитывая то, что он бьет сверху, этого достаточно для уничтожения не только легкой бронетехники, но и танков противника.

Из-за того, что снаряд-носитель должен "раскрыться" над целью, как и определенные ограничения по максимальной перегрузке при выстреле, максимальная дальность стрельбы SMArt составляет около 30 км. Это на 10-15 км меньше дальности стрельбы обычными и активно-реактивными снарядами.

Снаряды BONUS для CAESAR

Конечно, SMArt – это не единственные артиллерийские снаряды с такими суб-боеприпасами, которые есть в странах НАТО. В частности, французская компания Nexter совместно со шведской Bofors разработали аналогичный по возможностям 155-мм снаряд BONUS. Он также был принят на вооружение французской армией в 2000 году.

BONUS, также несет два отдельных суб-боеприпаса и может использоваться для стрельбы из САУ CAESAR, которая также находится на вооружении Вооруженных Сил Украины.

От германского SMArt его отличают некоторые детали. В частности, дальность стрельбы больше и составляет около 35 км, вместо парашютов использованы тормозные крылья, а головка самонаведения лишь инфракрасная. В память суб-боеприпаса заложены "образы" целей для повышения точности наведения и селекции.

Таким образом, боеприпасы SMArt и BONUS работают по принципу выстрелил и забыл, гарантируя уничтожение целей с первого выстрела. В то же время, армия США пошла по другому пути, отдав приоритет высокоточному снаряду M982 Excalibur с наведением по спутниковой навигации.

Но у снарядов SMArt и BONUS есть важная особенность - они могут уничтожать даже движущиеся цели. Для того, чтобы дать Excalibur такие возможности с 2014 года велась разработка его модернизированной версии с дополнительной системой наведения по отраженному лазерному лучу, в то же время она требует подсветки цели из дрона или наземного пункта наведения.

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