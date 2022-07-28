Вечером в четверг, 28 июля, в Николаеве раздались несколько взрывов.
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
"В городе раздалось несколько взрывов!", - сообщил мэр.
Впоследствии он отметил: "Есть попадание в частный сектор. Повреждены жилые дома. На места выехали спасатели".
Александр Сенкевич пообещал сообщить больше информации о последствиях обстрела позднее.
Воздушную тревогу в городе объявили в 19:51. Она длилась до 20:45.
Как писал УНИАН, утром 28 июля российские войска также нанесли удар по Николаеву. Один местный житель получил ранение.
Накануне стало известно, что украинские защитники уничтожили часть установок ПВО С-300, которые армия России использовала для ударов по Николаеву из-за дефицита других ракет.
Полковник запаса Роман Свитан убежден, что в эту летнюю кампанию у россиян нет ни сил, ни возможностей не то, чтобы пойти на Одессу или Николаев, а даже удержать Херсон и весь юг.