Продолжается проведение судебной комплексной экспертизы оружия и следов и обстоятельств его использования.

Украинских военнопленных в Еленовской колонии могли взорвать зарядом от огнемета.

К таким выводам пришли в Офисе генпрокурора, пишет DW.

Следователи проанализировали имеющиеся в сети видеозаписи с участием специалистов по вопросам применения частей и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты, идентификации боеприпасов и применения инженерных частей и подразделений.

Відео дня:

"Источником взрыва в колонии в оккупированной Оленевке Донецкой области, в результате которого погибли десятки украинских пленных, вероятно, стал термобарический боеприпас. А именно - капсула с горючей смесью термобарического взрыва огнеметов типа ШМЕЛЬ, ШМЕЛЬ-М, Рысь", - говорится в ответе ОГП на запрос издания.

Продолжается проведение судебной комплексной экспертизы оружия и следов и обстоятельств его использования, взрывотехническая, пожарно-техническая экспертизы.

Массовая казнь Россией украинских военнопленных в Еленовке: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в оккупированном поселке Еленовка в результате взрыва было разрушено здание, где содержались выведенные с завода "Азовсталь" украинские военнопленные.

Сразу после взрыва Россия обвинила Вооруженные Силы Украины в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно.

Украинские силовые структуры назвали взрыв в Еленовке российским террористическим актом для сокрытия военных преступлений, дискредитации ВСУ, срыва поставки оружия.

Украинская сторона так и не получила официальных ответов от России относительно списков погибших и раненых в результате теракта.

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