Запад может позволить себе, и даже должен быть более масштабным и смелым в своей поддержке Киева, отмечает Хазельдин.

В течение последних месяцев Украина достигла немалых результатов – удерживает позиции в Курской области РФ, а также нанесла впечатляющие удары по России. Но торможение прогресса Украины на фронте в значительной степени связано с таким же торможением поддержки со стороны ее западных союзников.

Об этом пишет британская журналистка Лиза Хазельдин для The Telegraph. По ее словам, месяцы агонии со стороны США, Великобритании и европейских союзников, таких как Германия, заставляют Украину воевать в невыгодном положении.

"Зеленский месяцами обращался к США, Великобритании и Европе с просьбой предоставить разрешение на использование ракет дальнего радиуса действия западного производства для поражения военных целей на российской территории. За последние два с половиной года мы неоднократно видели, как эта схема разыгрывается в вопросе о том, стоит ли вообще поставлять ракеты дальнего радиуса действия, а до этого – танки, самолеты F-16 и многочисленные пакеты финансовой помощи", – отметила журналистка. Видео дня

Хазельдин говорит, что существует несколько причин, почему западная поддержка Украины затормаживается. Одна из них заключается в том, что союзники Киева боятся, что каждый новый пакет помощи может привести к эскалации войны со стороны России, "что подтолкнет Путина нажать на ядерную кнопку или втянет другие страны непосредственно в конфликт". Из-за этого страха, как пишет журналистка, во многих странах уменьшилась общественная поддержка Украины. Это, в свою очередь, усложнило для политиков убедительное обоснование необходимости предоставления большего финансирования и вооружения для помощи войскам Зеленского.

По разным оценкам, Киеву понадобятся "сотни миллиардов долларов" западной помощи, чтобы вытеснить российские войска со своей территории. Поэтому, как сообщается, союзники призывают Зеленского пересмотреть вопрос о том, какая победа в войне удовлетворит Украину.

"Так не может продолжаться дальше. Вторжение Киева под Курском является ярчайшим доказательством того, что неоднократные угрозы Путина применить ядерное оружие против любого наступления на российскую землю являются ничем иным, как пустословием. Прошло больше месяца после вторжения Украины, а Кремль так и не смог дать значимый отпор. Запад может позволить себе, и даже должен, быть более масштабным и смелым в своей поддержке Киева. Только таким образом война в Украине может быть быстро и справедливо завершена, а мир в Европе восстановлен", – констатировала британская журналистка.

Война в Украине: важные новости

Воины 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ отбили масштабный штурм российских захватчиков и установили рекорд по количеству уничтоженной и поврежденной техники противника. Оккупанты применили 46 единиц техники, из них 15 – уничтожены. Также выведены из строя 11 БМП противника.

Между тем издание The Times пишет, что лидер США Джо Байден может позволить Украине применять для ударов по России британские и французские ракеты Storm Shadow/SCALP. Но об американском оружии большой дальности, в частности, ракеты ATACMS речь не идет.

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