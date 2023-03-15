Один вражеский корабль находится в Азовском море.

В Черном море находится 4 носителя крылатых ракет "Калибр" российских захватчиков, говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"По состоянию на 15.03.2023 в Черном море на боевом дежурстве находится 13 вражеских кораблей, среди которых 4 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 28 ракет", - говорится в сообщении.

Также 1 вражеский корабль находится в Азовском море, еще до 7 вражеских кораблей в Средиземном море , из них 3 - носители крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет.

Видео дня

Кроме того, за сутки, в интересах РФ, проход Керчь - Еникальским проливом осуществили к Азовскому морю 19 судов, из них 2 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор; к Черному морю - 9 судов, из них 4 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор.

При этом, РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

"Калибры" в Черном море - что известно

14 марта Россия тоже держала в Черном море четыре боевых корабля с 28 ракетами "Калибр". Количество единиц Черноморского флота меняется, в частности, в зависимости от погоды.

Накануне ракетных ударов по Украине ВСУ фиксируют подозрительную активность вражеских кораблей в море. "Калибрами" оккупанты бьют по материковой Украине. Например, 20 таких ракет враг выпустил 9 марта.

По наблюдениям ВВС, Россия пытается держать боевые корабли подальше от зоны поражения украинскими ракетами, в так называемом "безопасном районе".

Вас также могут заинтересовать новости: