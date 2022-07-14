ВСУ сконцентрировали силы на уничтожении огневого потенциала противника, чтобы достичь с ним паритета.

Украинские военные продолжают активную подготовку к деоккупации территорий, захваченных российскими войсками.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Подготовка активно у нас идет не только к освобождению юга, но и освобождению всей нашей территории. Мы активно, хочу еще раз подчеркнуть, используем сейчас оружие, которое предоставили нам партнеры", - отметил Громов.

Он отметил, что ВСУ сокращают возможности врага, сконцентрировав силы на уничтожении огневого потенциала противника, чтобы достичь с ним паритета.

"Прежде всего стабилизируем ситуацию, добиваемся паритета в средствах огневого поражения. Мы уменьшаем огневой потенциал противника, выбиваем его логистическое обеспечение и боеприпасы", - пояснил военный.

По его словам, противник понимает намерения ВСУ и пытается быть хитрее, но безуспешно.

"Потому что как ВСУ открыты к обществу, так и склады противника к нашим HIMARS-ам. Мы готовы уничтожать их (оккупантов - ред.) и так будет каждый день и каждую ночь", - подчеркнул Громов.

Как сообщал УНИАН, 12 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что высокоточное оружие, которое Украина получила от западных партнеров, ускорило процесс деоккупации захваченных Россией территорий и сделала его более эффективным.

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