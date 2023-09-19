Обозреватель отметил, что публикация появилась на фоне визита Зеленского в США.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что журналисты New York Times подключились к распространению фейков о трагедии в Константиновке 6 сентября, и озвучил вероятную причину.

В частности, эксперт назвал журналистов "говорящими головами российской пропаганды в США" и предположил, почему они именно сейчас заговорили о том, что удар был совершен из украинского ЗРК "Бук" ракетой 9М38:

"Тут стоит вспомнить трагедию 2014 с МН-17. Россияне ничего не смогли сделать с расследованием трагедии МН-17, а потому, точно так же как с малазийским авиалайнером, пытаются плодить через разные площадки множество версий, чтобы отлечь от единой правдивой. А акцент на 9М38 сделан для ассоциативности трагедии в Константиновке с МН-17, мол, украинцы "сбили" авиалайнер в 2014, а сейчас обстреляли сами себя. И это не мы говорим, посмотрите, об этом говорит "уважаемое" и "респектабельное" западное издание! И все это под аккомпанемент визита президента Украины Владимира Зеленского в США с целью добиться согласия президента Джо Байдена на поставки Украине ракет ATACMS".

Кроме того, Коваленко акцентировал внимание на следующем:

"Вывод о том, что это была именно ракета от ЗРК "Бук" "профессионалы" New York Times делают из того, что поражающие элементы, которыми был буквально прошит рынок в Константиновке - кубической формы. Точно такой же, как поражающие элементы, используемые в ракетах 9М38. Казалось бы, невероятный факт, но не понятно, почему "профессионалы" из New York Times не упомянули того, что точно такие же поражающие элементы используются в ракетах ЗРК С-300".

Как отметил Коваленко, статья New York Times основывается не на каких-либо непосредственных первичных результатах расследования, а на мнении неких безымянных экспертов, при этом журналисты в публикации смешивают свою версию о ракете 9М38 с ранее опубликованными манипуляциями.

Скандальная статья NYT об обстреле Константиновки - что сообщалось

Как писал УНИАН, автор Томас Гиббонс-Нефф скандальной статьи в NYT часто продвигает российские нарративы.

В Службе безопасности Украины отрицают причастность украинских военных к ударe по Константиновке Донецкой области, который унес жизни 16 человек. По данным СБУ, сейчас продолжается расследование обстрела россиянами рынка в Константиновке:

"По данным следствия, враг ударил по данному гражданскому объекту из комплекса С-300. Об этом свидетельствуют, в частности, идентифицированные обломки ракеты, изъятые на месте трагедии".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк комментируя статью, заявил, что появление в иностранных изданиях публикаций с сомнениями относительно причастности России к таким преступлениям вызывает рост конспирологических теорий.

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