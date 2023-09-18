Авторитетная газета утверждает, что ожидания мира от украинского контрнаступления были слишком завышенными.

На изгнание российской армии из Украины скорее всего, потребуются годы, а не месяцы. Такие выводы из украинского контрнаступления делает The New York Times.

Издание отмечает, что перед контрнаступлением официальные лица надеялись, что ВСУ смогут повторить прошлогодние успехи и быстро отвоевать большие части контролируемой Россией территории. Однако за три следующих месяца украинские войска деоккупировали лишь несколько маленьких сел.

"Но, возможно, следовало ожидать такого результата. Война имеет тенденцию быть мучением. Те обстоятельства, которые позволили Украине вернуть тысячи квадратных миль на северо-востоке в прошлом году, редки", - пишет NYT, подчеркивая, что крупного прорыва российской обороны может никогда не произойти.

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Сравнивая российско-украинскую войну с большими войнами XX века, авторы публикации констатируют, что ВСУ понадобится много времени, чтобы пройти через российские укрепления и истощить российские силы ударами артиллерии.

"Украина и ее союзники, включая США, могли завысить свои ожидания относительно контрнаступления. Украина воюет с одной из сильнейших армий мира. Если Украине удастся в значительной мере заставить Россию отступить, на это скорее понадобятся годы, чем месяцы", – утверждают авторы публикации.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Как писал УНИАН, глава Генштаба США Марк Милли отрицает, что контрнаступление ВСУ провалилось. По его словам, были частичные успехи и "Украина имеет большую боевую силу".

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ продвигается медленно. Но он подчеркнул, что украинские войска таки продвигаются вперед. По словам президента, важно, не давать российским оккупантам передышку.

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