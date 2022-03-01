В соседней Николаевской области уничтожили вражескую технику, взяли в плен оккупантов, рассказал Николай Лукашук.

Ситуация под Кривым Рогом Днепропетровской области под контролем Вооруженных сил Украины и сил территориальной обороны.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук на своей странице в Facebook.

"В Днепропетровскую область входа не было", – отметил он.

Он также сообщил, что жители Баштанки соседней Николаевской области взяли в плен русских оккупантов:

"Много техники противника было уничтожено. Слава ВСУ!".

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