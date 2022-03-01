ВСУ контролируют ситуацию возле Кривого Рога / фото ua.depositphotos.com
Ситуация под Кривым Рогом Днепропетровской области под контролем Вооруженных сил Украины и сил территориальной обороны.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук на своей странице в Facebook.
"В Днепропетровскую область входа не было", – отметил он.
Он также сообщил, что жители Баштанки соседней Николаевской области взяли в плен русских оккупантов:
"Много техники противника было уничтожено. Слава ВСУ!".