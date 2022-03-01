Сигнал воздушной тревоги раздавался в Кривом Роге с 15.10 до 15.55, в Днепре — с 15.13 до 15.40 / Иллюстрация REUTERS
Сегодня, 1 марта 2022 года в Кривом Роге и Днепре сигнал воздушной тревоги звучал 45 минут.
Об этом сообщает НВ. Сигнал воздушной тревоги раздавался в Кривом Роге с 15.10 до 15.55, в Днепре — с 15.13 до 15.40.
Официальной информации о возможных жертвах и разрушениях на данный момент еще нет.
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