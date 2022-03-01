Официальной информации о возможных жертвах и разрушениях на данный момент еще нет.

Сегодня, 1 марта 2022 года в Кривом Роге и Днепре сигнал воздушной тревоги звучал 45 минут.

Об этом сообщает НВ. Сигнал воздушной тревоги раздавался в Кривом Роге с 15.10 до 15.55, в Днепре — с 15.13 до 15.40.

Официальной информации о возможных жертвах и разрушениях на данный момент еще нет.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.