Он отметил, что Россия по-прежнему способна вести войну в долгосрочной перспективе.

Глава немецкой разведки Бруно Каль считает, что публичная критика методов ведения войны в России представляет собой обычные разногласия, но никак не угрозу для системы.

Как сообщает DW, глава разведки ФРН заявил, что власть президента РФ Владимира Путина на данный момент вполне стабильна.

"Мы не видим никаких трещин в системе Путина", - заявил он.

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Каль отметил, что несмотря на отдельные случаи критики, например, в отношении поставок боеприпасов, "нет никаких признаков того, что система начинает шататься или разваливается", однако добавил, что и подобный сценарий исключать нельзя.

Он отметил, что Россия по-прежнему способна вести войну в долгосрочной перспективе, учитывая и количество вновь призываемых солдат, и количество боеприпасов и вооружения, хотя, по его словам, у России существуют уязвимости – например, в отношении эффективности вооруженных сил.

"Если Запад не будет поддерживать Украину и организовывать сопротивление, то стратегия Путина, подразумевающая ставку на долгосрочную перспективу, может увенчаться успехом", - подчеркнул глава немецкой разведки.

Гражданская война в России - возможно ли это

Ранее в Офисе президента заявляли, что без внутренней гражданской войны Россия может уничтожить Украину.

В России идет конфликт между ЧВК "Вагнер" и Минобороны. в частности, глава "Вагнера" Евгений Пригожин обвинял Министерство обороны в дефиците боеприпасов.

В последние дни в Белгородской области России начался гражданский конфликт. Там продолжаются бои между повстанцами и правительственными войсками. В области продолжает действовать объявленный накануне режим контртеррористической операции.

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