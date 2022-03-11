Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщает об обстреле Николаева с северо-востока.
Об этом говорится в его Telegram- канали.
"Стреляют по городу мрази с северо-восточной стороны", - написал Ким.
Ранее сегодня он сообщал об активных боевых действиях под Гурьевкой.
"Мы пытаемся выбивать их дальше. Часть из них бежит, часть пытается скрыться", - отметил глава ОВА.
"Николаев очень, как никогда, обстреливают ракетами РСЗО. Снова горят жилые дома, есть информация о попадании в один из супермаркетов. Короче, горит все, что безумец Путин называет "военной инфраструктурой НАТО"", - говорится в сообщении местного Telegram- канала.
Позже Ким сообщил о результатах обстрела, в частности:
- ул. Новобугская - пожар кафе
- Мира - пожар автомобиля
- Космонавтов - прилет снаряда
- Васляева - снаряд в квартиру
- Первомайская - осколочное ранение мужчины
- Котельная - снаряд
- Строителей и стоянка Эпицентра на Херсонском шоссе (оба без повреждений).
По имеющейся в настоящее время информации человеческие жертвы отсутствуют.
"Беспорядочная стрельба по гражданским объектам. Орки прикрывают своё перемещение. Написал с адресами, потому что стреляли беспорядочно не целясь", - сообщил Ким.