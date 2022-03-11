Ранее сегодня он сообщал об активных боевых действиях под Гурьевкой.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщает об обстреле Николаева с северо-востока.

Об этом говорится в его Telegram- канали.

"Стреляют по городу мрази с северо-восточной стороны", - написал Ким.

Ранее сегодня он сообщал об активных боевых действиях под Гурьевкой.

"Мы пытаемся выбивать их дальше. Часть из них бежит, часть пытается скрыться", - отметил глава ОВА.

"Николаев очень, как никогда, обстреливают ракетами РСЗО. Снова горят жилые дома, есть информация о попадании в один из супермаркетов. Короче, горит все, что безумец Путин называет "военной инфраструктурой НАТО"", - говорится в сообщении местного Telegram- канала.

Позже Ким сообщил о результатах обстрела, в частности:

ул. Новобугская - пожар кафе

Мира - пожар автомобиля

Космонавтов - прилет снаряда

Васляева - снаряд в квартиру

Первомайская - осколочное ранение мужчины

Котельная - снаряд

Строителей и стоянка Эпицентра на Херсонском шоссе (оба без повреждений).

По имеющейся в настоящее время информации человеческие жертвы отсутствуют.

"Беспорядочная стрельба по гражданским объектам. Орки прикрывают своё перемещение. Написал с адресами, потому что стреляли беспорядочно не целясь", - сообщил Ким.

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