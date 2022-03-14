В городе не утихают обстрелы и спровоцированные ими пожары.

В сети появилось видео из окруженного российскими террористами Мариуполя, жители которого длительное время находятся без электричества, воды и газа. По последним данным, в городе с начала вторжения РФ в Украину погибли порядка 2500 жителей.

На опубликованных кадрах, снятых с высоты птичьего полета, видны масштабы разрушений в городе, а также дым от многочисленных возгораний. На видео горят как многоэтажки, так и частный сектор.

Напомним, в Мариуполь даже не могут доставить гуманитарный груз - российские террористы блокируют коридор, не пропуская автомобили с продуктами и автобусы для эвакуации. В мэрии уже предупредили, что в городе заканчиваются последние запасы продовольствия и воды.

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