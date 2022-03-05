Он отмечает, что органы госвласти работают на своих местах.

Народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский заявил, что ситуация в городе Киеве полностью контролируемая Вооруженными силами Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона.

"Ситуация в городе Киеве полностью контролируемая нашими Вооруженными силами. Органы государственной власти... все на своих местах. Не верьте никаким фейкам. Президент работает в офисе. Кабинет министров работает в своем офисе. Народные депутаты работают: кто по Киеву, кто и в округах - помогают обеспечивать решение гуманитарных вопросов, координацию поставки Вооруженным силам", - отметил Вениславский.

Начаты десятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Части и подразделения захватчиков деморализованы, солдаты и офицеры оккупационной армии продолжают сдаваться в плен, бегут, оставляя на Украинской земле вооружение и технику.

Активными боевыми действиями наносят урон противнику не только вооруженные подразделения украинских защитников но и обычные невооруженные люди, демонстрируя окупанту свою гражданскую позицию, нанося ему психологической поражения.

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркивает военные ресурсы вражеских войск в Украине заканчиваются, потом наступит логистический коллапс.

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