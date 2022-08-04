Под удар попал Немышлянский район города.

Российские оккупанты в ночь на 4 августа обстреляли Харьков. Захватчики попали в административное здание в Немышлянском районе города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

"Снова беспокойная ночь в Харькове. Прилеты в Немышлянский район города, в административное здание", - говорится в сообщении.

По его словам, в результате обстрелов никто не пострадал. Кроме того, он указал, что на местах попаданий обошлось без пожаров.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ, российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. Враг в результате штурмов имеет частичный успех на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В свою очередь председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 3 августа сообщил, что в ближайшие дни враг усилит ракетные удары по Харькову и районам области.

По его мнению, не имея успехов на фронте, оккупанты не только распространяют фейки, но и от бессилия продолжают террор против мирных людей.

Хврьков находится под постоянным огнем с тех пор, как украинские защитники отогнали захватчиков от города к окраине области.

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