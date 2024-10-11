По словам военного, враг продолжает использовать тактику штурмов малыми группами.

Российские оккупанты используют на востоке Украины большое количество резервов, боеприпасов и оружия. Об этом заявил начальник разведки артиллерии 4-й бригады "Рубеж" капитан НГУ с Бахмутского направления Владимир Назаренко в эфире телеканала "Эспрессо".

"Враг продолжает давить, ситуация остается критической на многих участках и в целом по всей линии востока. Россияне используют чрезвычайно большое количество резервов, сил, боеприпасов и вооружения. К сожалению, враг не испытывает дефицита в стволах, пушках и дронах. Качество и тактико-технические характеристики средств у врага хуже, но россияне пытаются это компенсировать огромным количеством", - отметил военный.

По словам Назаренко, бои происходят почти каждый час по всей линии разграничения. Он добавил, что армия РФ продолжает использовать тактику штурмов малыми группами.

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"Эти малые группы враг сопровождает дронами. Дронами, оснащенными боеприпасами для сброса, и FPV-коптерами. Враг все активнее ведет прицельный огонь из артиллерии и окапывается. Вся линия фронта красная", - подчеркнул начальник разведки артиллерии 4-й бригады "Рубеж".

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Ранее командир роты огневой поддержки 5-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Николай Зинько заявил, что российские оккупанты не прекращают попыток прорвать украинскую линию обороны на Краматорском направлении. По его словам, противник изменил свой подход к штурмам.

В то же время военный обозреватель Денис Попович сообщил, что украинские военные остановили наступление россиян в Курской области. Он отметил, что россияне стянули на Курщину опытные войска, хотя и есть определенное количество срочников.

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