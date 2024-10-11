Сейчас приоритет для России - наступление в сторону Курахово.

Покровск сейчас является основной целью российских оккупантов в Донецкой области, сообщил в эфире Radio NV генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Это было видно еще месяц назад. Но тогда за счет того, что Силы обороны задействовали три бригады, удалось остановить продвижение, замедлить его. Но они перегруппировали силы и акцент наступательный сделали на Курахово и Угледар", - сказал Романенко.

Он добавил, что после захвата Угледара РФ не остановилась и пытается наступать на второй оборонительный рубеж украинских защитников, которые находится в 8 километрах к северу.

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"И с другой стороны идут на север, чтобы направить силы на Курахово. А потом на Покровск. То есть, если по фронту Покровск (захватить, - УНИАН) не удалось, то организуют медленный охват с юга и с севера. По большому счету выходят на оперативный охват. В народе это называется "котлом", - пояснил Романенко.

Ситуация в Донецкой области: что надо знать

Ранее аналитики DeepState сообщили, что оккупанты захватили еще три населенных пункта в Донецкой области. Речь идет о Николаевке, Красном Яре и Крутом Яре, которые расположены недалеко от города Мирноград.

Аналитики также предполагают, что в ближайшее время оккупанты могут стянуть в этот регион дополнительные силы, чтобы начать давить непосредственно на Мирноград.

"На сегодня можно проследить определенную тенденцию, что кацапы уперлись в позиции в виде ВОПов и других инженерно-фортификационных сооружений. Но часть из них подготовлена недостаточно качественно, часть расположена абсолютно бессмысленно, поэтому основной успех сдерживания лежит просто на плечах наших отважных бойцов", - пояснили аналитики.

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