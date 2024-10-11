Отмечается, что оккупанты пытаются достичь успехов до начала сезона активных дождей.

Россия не прекращает попыток прорвать украинскую линию обороны на Краматорском направлении, сообщил в эфире телемарафона Николай Зинько - командир роты огневой поддержки 5-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

"Враг пробует атаковать, надеется, еще пока сухая погода, есть возможность передвигаться. Даже сегодня утром мы уже отбили атаку малых пехотных групп. Враг пробует прорвать оборону. Техники нет. Она стоит на поле боя, но уничтожена. Враг изменил свой подход к штурмам. Это малые пехотные группы, которые идут после артиллерийских обстрелов, минометных. Иногда даже пытаются незаметно пробраться к нашему переднему краю, чтобы там вступать в бой. Нам удается увидеть их еще до того момента и уничтожить их еще на подходах", - сказал Зинько.

Он также добавил, что сейчас контрбатарейная борьба в Силах обороны Украины показывает значительно лучшие результаты, чем это было год или два назад. В то же время, по словам военного, РФ пытается продвинуться на фронте до начала сезона активных дождей.

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"Штурмы не приостанавливаются. Они частично меньше, частично сильнее. Враг пробует использовать еще в дальнейшем и длинный световой день, когда лучше проводить штурмы. И сухую погоду, которая позволяет быстрее передвигаться. Потому что когда все будет в грязи - эти штурмы будет проводить значительно труднее. Поэтому они используют последние теплые дни, чтобы прорвать где-то нашу оборону", - добавил Зинько.

Российско-украинская война: важные новости

Накануне в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности сообщили, что украинские защитники сорвали планы врага во время наступления на Курщине. По словам главы ЦПД Андрея Коваленко, РФ понесла тяжелые потери в технике.

Между тем в МИД опровергли информацию о готовности Украины к уступкам в территориях во время мирных переговоров с РФ. Там отметили, что подобные утверждения лишь воспринимаются агрессором как признак слабости, дают ему неоправданную надежду на успех агрессии и действенность его ультиматумов и шантажа.

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