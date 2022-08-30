Грабский предупреждает, что оборона врага может сложиться как домино.

Ситуация на юге Украины вскоре может существенно измениться в связи с началом наступательных действий ВСУ в Херсонской и Николаевской областях.

Такое мнение высказал в эфире телепроекта FREEDOM военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, действия украинской армии с выходом на правый берег Днепра в районе Херсона и вдоль него могут привести к "принципу домино". Это означает, что российские оккупанты больше не смогут переправиться на правобережную часть Херсонской области, а ВСУ получат улучшенные позиции для нанесения ударов в тыл оккупированной территории Крыма и левобережной части Херсонщины.

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"Выходы из Крыма будут перекрыты... Оборона противника просто сложится. А если мы говорим о том, что противник, потеряв плацдарм на правом берегу, просто провалит свою стратегическую задачу (прорыв в район Николаева, Одессы с выходом на Приднестровье и Молдову), то фактически это будет некой катастрофой для России", - говорит эксперт.

Грабский добавляет, что де-факто произойдет возврат на линию 23 февраля - до полномасштабного вторжения.

"Ситуация на юге в случае успешных действий украинских войск может кардинально изменить ситуацию на линии фронта", - резюмировал он.

Напомним, в командовании ВСУ 29 августа сообщили, что в Херсонской области началось контрнаступление наших военнослужащих. В украинской армии призвали не спешить с заявлениями насчет действий защитников Украины на Херсонщине.