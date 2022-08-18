В готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.

На Южнобугском направлении войска противника основные усилия сосредотачивают на содержании занятых районов и сковывании действий Сил обороны Украины.

Обстрелы зафиксированы неподалеку населенных пунктов Николаев, Степная Долина, Луч, Посад-Покровское, Галициново, Александровка, Мирный, Широкий, Апрельское, Киселевка, Кобзарци, Первомайское, Кавказ, Мураховка, Андреевка, Осокоровка, Ивановка и Трудолюбовка.

Противник нанес авиаудары у Белого колодца, Благодатного, а также балки Хуторской.

Вел воздушную разведку БПЛА в районах населенных пунктов Белогорка, Лозовое, Первомайское, Александровка, Трудолюбовка, Осокоровка и Ивановка.

По имеющейся информации, в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.

Ранее стало известно, что на юге Украины российские оккупанты активизировали авиационные и ракетные атаки по позициям украинских защитников.

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