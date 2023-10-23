Он имеет серьезное стратегическое значение для освобождения юга, говорит Маломуж.

Украинские силы создают предпосылки для формирования плацдарма на левом берегу Херсонской области.

Об этом рассказал генерал, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире телеканала FREEДОМ. По его словам, первоочередно ВСУ выясняют, где оккупанты готовы создать мощные укрепрайоны.

"Перспектива, что мы будем замыкать не только южное направление прямо до Мелитополя, но и будем заходить на левый берег Днепра, есть: системные высадки десантов, более мощные форматы Сил спецопераций, которые могут зайти на левый берег и создать предпосылки замыкания группировки Запорожье-Херсон в целом", - сказал он.

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Генерал отмечает, что левый берег имеет серьезное стратегическое значение для освобождения оккупированного юга, поэтому крайне важно выявить огневые средства и силы войск РФ на той стороне. Также он сообщил, что захватчики перебросили свои силы с этого направления на Запорожское.

"Сейчас они, конечно, вынуждены или возвращать частично, или добавлять резервы, но резервов у противника мало. Они не могут подтянуть большие средства, хотя направление является более стратегически важным даже, чем восточное в целом. Поэтому, думаю, что мы разбалансируем силы противника, уничтожаем, и, соответственно, создаем предпосылки для формирования плацдарма на перспективу", - объяснил Маломуж.

Ситуация на левом берегу Херсонщины: что известно

Напомним, что недавно аналитики Института изучения войны сообщили о вероятной высадке украинских морпехов на левом берегу.

В Силах обороны юга сказали, что утверждать об этом, ссылаясь на информацию российских "военкоров", рано. Они отметили, что одной из целей украинских войск является очистка части этих территорий от оккупантов, чтобы облегчить жизнь жителям правого берега.

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