Они продвинулись на север от Песчановки и до Поймы.

Подразделения двух бригад морской пехоты Украины, вероятно, 17-18 октября пересекли реку Днепр и высадились на левый берег Херсонской области.

Как сообщается в отчете ISW, на вчерашних геолокированных кадрах видно, что украинские бойцы продвинулись на север от Песчановки (14 км к востоку от города Херсон и 3 км от реки Днепр) и до Поймы (11 км к востоку от города Херсон и 4 км от реки Днепр).

По данным росСМИ, две штурмовые группы ВСУ высадились на восточном берегу Днепра и прорвали оборону оккупационных войск, временно заняв всю Пойму и позиции на северной окраине Песчановки. По состоянию на 18 октября захватчики контролировали только южную часть Песчановки.

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Отмечается, что военное руководство РФ обеспокоено способностью войск отбить потенциальную украинскую наступательную операцию через Днепр. Это связано с состоянием российской группировки войск на левом берегу. Командование РФ в последние месяцы привлекло относительно большее количество элитных подразделений из херсонского направления для поддержки оборонительных операций в Запорожской области.

В среде военкоров РФ растет беспокойство по поводу того, что эта операция может быть частью более масштабного плана. По их мнению, Украина хочет "расширить плацдарм" для большего наступления.

"Примечательно, что главные и надежные российские источники обсуждают действия Украины на восточном берегу как более масштабные, чем ранее задокументированные тактические рейды украинских сил через реку", — указывается в отчете.

Ситуация на левобережье Херсонской области

В июле в Силах обороны объяснили, что там продолжается контрбатарейная борьба и ВСУ пытаются вычистить определенную территорию, хотя тоже очень хотели бы закрепиться на позициях левого берега.

В августе вглубь левобережья Херсонщины заходил батальон ГУР "Шаман". Разведчики ликвидировали одно подразделение ракетных войск спецназначения врага и напугали оккупантов.

В то же время ISW сообщил, что ВСУ совершили рейд на левый берег Херсонщины, прорвали оборону вглубь на 800 метров. Под конец дня "военкоры" начали писать, что Силы обороны покинули левый берег Днепра. В ISW считают это "ограниченным рейдом", а не полноценным прорывом линии обороны.

В сентябре в отчете аналитиков указывалось, что в районе Херсона ВСУ начали создание плацдарма для форсирования Днепра. При этом, по мнению аналитиков, оккупанты, вероятно, не имеют необходимого количества войск, чтобы защититься от украинского удара в этом секторе.

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