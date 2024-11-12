Враг на Курщине применяет тактику образца 2022 года, - эксперт

В то же время, считает Жирохов, россияне быстро будут менять свою тактику и могут перейти к "мясным штурмам".

Россияне в Курской области применяют тактику образца 2022 года, поэтому и потери у них достаточно большие.

Об этом в эфире "Radio NV" сказал военный эксперт Михаил Жирохов, отвечая на вопрос о контрнаступлении российских войск в Курской области.

Он отметил, что скептически относится к информации об участии в штурмовых действиях северокорейцев. "Пока я считаю, что корейцев на фронте особо нет", - сказал Жирохов.

Видео дня

"Что касается Курщины, то те видео и та информация, которая у меня есть, она говорит о том, что русские там, скорее всего, командуют генералы старой генерации. Потому что там на видео очень хорошо видно, как наступают они такими механизированными колоннами образца февраля 2022 года. То есть мы помним эти колонны под Черниговом и под Киевом. И вот такими колоннами они пытаются штурмовать населенные пункты", - отметил эксперт.

Так, добавил он, складывается впечатление, что нет опыта почти трехлетнего полномасштабного вторжения, и они возвращаются к 2022 году.

"Поэтому и потери у них достаточно большие. Но это очень быстро пройдет. Очень быстро они будут менять свою тактику. Скорее всего, они вернутся к той тактике, которую они используют на Донбассе. Я имею в виду такие "мясные штурмы"... То есть использование больше личного состава, без техники", - сказал Жирохов.

В то же время сейчас, отметил он, "мы видим такую попытку снова все решить путем ударов бронетехники и таким броневым кулаком". "И конечно, они оказываются под ударами артиллерии, дронов, дистанционного минирования. И поэтому останавливаются, и поэтому их такие победы, скажем так, мягко говоря, нелепые. И несколько населенных пунктов, которые они взяли под контроль, - это не то, на что надеялось российское командование", - отметил эксперт.

На вопрос, означает ли применение устаревшей тактики и техники, что Курская область на самом деле не в приоритете для врага, Жирохов отметил, что это абсолютно не так.

"С военной точки зрения, группировка, которую они собрали, - она разнокалиберная. Путин не доверяет своим генералам, по большому счету. И поэтому там общее руководство выполняет ФСБ. И большинство там - "Росгвардия", какая-то морская пехота... То есть таких мотострелковых подразделений, танковых подразделений там практически нет. То есть подразделений с боевым опытом нет", - сказал он.

Жирохов добавил, что этих военных собирали со всей центральной России для того, чтобы разбить украинские войска на Курщине. "Но столкнулись с тем, что у нас на Курщине собраны достаточно мощные группировки, достаточно мощные бригады десантно-штурмовых войск, которые воюют уже 11 лет. И поэтому там и офицеры, и солдаты имеют значительное преимущество в своей подготовке. И все", - подчеркнул эксперт.

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Он отметил, что для Украины Курская операция - это военная операция, анализ которой даст возможность в будущем проводить аналогичные операции на территории России или применять тактику и стратегию ведения мобильной войны.

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