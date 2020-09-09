Договоренность в рамках ТКГ о совместном инспектировании с участием представителя координатора от ОБСЕ была достигнута "с целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций".

В Офисе президента заявили, что договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о совместном инспектировании в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ была достигнута с целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, юридически инспекцию проводят не стороны военного конфликта, а посредник - ОБСЕ в сопровождении представителей сторон.

«ОБСЕ неоднократно подтверждала беспочвенность каких-либо обвинений в отношении любых нарушений договоренностей украинской стороной. Если кто-то не доверяет ОБСЕ, пусть увидит правду воочию. Если кто-то не понимает возможного механизма такого инспектирования, рекомендуем освежить в памяти историю деятельности СЦКК», - говорится в сообщении.

В ОП напомнили, что Россия отказалась от работы в рамках СЦКК.

«Каждый нормальный человек прекрасно понимает, с какой целью это было сделано. Но наличие такой цели не означает ее реалистичности. Крайне ограниченное проявление присутствия боевиков ничего никому не может дать, кроме одного - еще одного аргумента в пользу правоты Украины. Еще раз вместе с международным сообществом призываем Россию вернуться в СЦКК, воздерживаться от этого - абсурдно», - отметили в Офисе президента.

В ОП также отметили, что»люди, стоящие с оружием напротив украинских войск на Донбассе, являются объективным фактом".

Что происходит на Донбассе: ситуация в районе шумов

Ранее главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8:00 7 сентября. Причиной анонсированных обстрелов он назвав якобы нарушение украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины. Пушилин утверждает, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что "имеют полное право" устранить указанные нарушения самостоятельно".

Обещанный обстрел позиций украинских военных 7 сентября так и не произошел.

Украина из-за угроз Пушилина созвала на 6 сентября внеочередное заседание ТКГ.

7 сентября Пушилин "перенес" дату атаки на позиции ВСУ, "назначив" ее на 10:00 9 сентября. Впоследствии боевики "ДНР"во второй раз "перенесли" анонсированный обстрел и предложили провести заседание Трехсторонней контактной группы в 12:00 9 сентября.

На заседании ТКГ 9 сентября участники консультаций договорились о "совместном инспектировании" в районе населенного пункта Шумы с участием представителя координатора от ОБСЕ.

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Автор: Юлия Янкевич