В ВСУ призывают не поддаваться управляемым провокациям и гибридным проявлениям информационного воздействия противника, сохранять спокойствие и объединяться вокруг своего войска.

Россия стремится любой ценой снять с себя ответственность за начало вооруженного конфликта на Донбассе, распространяя свои сообщения через агентов влияния, которые в эфире украинского телеканала называют преступниками украинскую армию.

Читайте такжеВ 2014 году армия готовила десантную операцию по освобождению Крыма: Кривонос рассказал детали (видео)Об этом говорится в заявлении

Генерального штаба Вооруженных сил Украины, размещенном в Facebook.

«Вооруженные силы Украины как никто другой понимают цену мира, уже измеренного тысячами жизней, и делают все для его достижения путем победы над извечным врагом Украины - российским агрессором», - отметили в Генштабе.

В заявлении подчеркивается, что от солдата до генерала ВСУ вместе с другими защитниками Украины четко знают о российской войне против Украины и искаженное лицо оккупанта, замаскированное под разных «їхтамнєтов». Этих «безымянных» наши воины неоднократно отправляли туда, откуда они непрошено пришли - за «поребрик».

Авторы заявления подчеркивают, что ВСУ и все защитники Украины уже семь лет подряд на себе испытывают настоящую войну, которая началась с незаконной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя в феврале-марте 2014 года.

«В ВСУ всегда будут прилагать усилия, чтобы детям и семьям погибших воинов было оказано надлежащее уважение, а память о всех погибших защитниках не искажали, не тускнела в Украине и мире», - говорится в заявлении.

В Генштабе добавили, что в ВСУ всегда будут помнить цинизм, коварство и ложь представителей российских вооруженных формирований и их наемников, грубые нарушения норм международного гуманитарного права, в частности во время расстрелов раненых защитников Украины в ходе военных действий в районах Иловайска и Дебальцево. Также будут помнить о терроре против гражданских лиц в течение всех лет вооруженной агрессии РФ против Украины.

«Россия стремится любой ценой снять с себя ответственность за начало международного вооруженного конфликта на Донбассе, распространяя свои сообщения через агентов влияния, разного рода апологетов «русского мира», которые в эфире украинского телеканала называют преступниками украинскую армию и всех, кто носит погоны. Особенно цинично это было накануне годовщины памяти павших в Донецком аэропорту защитников Украины», - подчеркивается в заявлении.

Также отмечается, что все неравнодушные к будущему Украины должны сделать невозможным избежание даже малейшей ответственности за содеянное российских регулярных соединений и подразделений, подчиненных Министерству обороны РФ, подразделений и специальных формирований, подчиненных другим силовым ведомствам РФ, их советников, инструкторов, и регулярных вооруженных формирований, вооруженных банд и групп наемников, созданных, подчиненных, управляемых и финансируемых Россией.

Вооруженные силы Украины призывают не поддаваться управляемым провокациям и гибридным проявлениям информационного воздействия противника, сохранять спокойствие и объединяться вокруг своего войска.

Как известно, накануне бывший народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко в эфире телеканала «Наш» в разговоре о войне на востоке Украины заявила, что украинские военные якобы являются «преступниками».

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Автор: Константин Гончаров