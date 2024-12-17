Ситуация на Донбассе: оккупанты уничтожили некоторые укрепления ВСУ, воины вынуждены отойти, - 'Хортица'

Сейчас боестолкновения продолжаются, пока без изменений тактического положения противника.

Российская армия в течение минувших суток атаковала украинские укрепления в районе Шевченко, южнее Сторожевого, юго-восточнее Успеновки, восточнее Трудового, в районе восточных окраин Дальнего, на юго-восточной окраине и в городской застройке южной части Курахово.

Как сообщает Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", россияне успеха не имели, понесли потери и отошли. Впрочем, захватчики нанесли огневое поражение по украинским позициям.

"Вследствие огневого поражения укрепления на отдельных позициях подверглись разрушениям, что сделало невозможным их дальнейшее удержание", - отметили в "Хортице".

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Также противник проводил штурмовые действия в районе Нового Комара, юго-восточнее Песчаного, в городской застройке Часового Яра. В стремлении улучшить тактическое положение, при поддержке бронетехники - атаковал наши укрепления в районе юго-восточных окраин Константинопольского.

Отмечается, что боестолкновения продолжаются, пока без изменений тактического положения противника. Силы обороны проводят мероприятия по улучшению тактического положения.

Война в Украине - последние новости

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Курахово Донецкой области. Как рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, город находится под контролем ВСУ. По его словам, враг проводил активные штурмовые действия на юго-восточной окраине и в городской застройке южной части Курахово.

Тем временем на Курщине военные КНДР несут значительные потери. В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщают, что 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Ворожба, Мартыновка Курской области государства-агрессора России подразделения армии КНДР потеряли не менее 30 человек убитыми и ранеными.

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