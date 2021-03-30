За текущие сутки на Донбассе зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке, говорится о шести обстрелах и одном факте инженерного оборудования позиций.
В частности, вблизи Авдеевки и Песков российско-оккупационные войска осуществили обстрелы позиций украинских защитников, используя противотанковые гранатометы, а в пригороде Широкино - крупнокалиберные пулеметы.
"Недалеко от населенных пунктов Причепиловка и Троицкое оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия. Вблизи Павлополя российско-оккупационные войска проводили инженерное оборудование своих позиций", - говорится в сообщении.
По данным штаба, потерь среди военнослужащих ВСУ нет.
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О действиях оккупантов украинская сторона Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон уведомила представителей ОБСЕ.
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