Жорин отметил, что при этом Третья штурмовая, и некоторые другие подразделения не только сидят в обороне, а воплощают контратакующие меры.

Замкомандира Третьей отдельной штурмовой бригады (ОШБР) Максим Жорин рассказал, что ситуация под Авдеевкой очень сложная. По его словам, активные наступательные действия враг продолжает совершать - и днем, и ночью.

"Основное направление, где оккупанты давят сейчас - линия населенных пунктов Бердичи-Орловка, также очень активные бои в районе Красногоровки. Враг пытается закрепиться на захваченных территориях огромным количеством пехоты", - написал он.

Жорин отметил, что при этом Третья штурмовая, и некоторые другие подразделения не только сидят в обороне, а воплощают контратакующие меры.

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Ситуация под Авдеевкой - подробности

Самыми горячими направлениями на фронте остаются Авдеевское, где нашими защитниками отражено 19 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области, и Марьинское, где враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Максим Жорин рассказал, что в Авдеевке задача перед его подразделением менялись несколько раз. По его словам, это было связано с тем, что очень интенсивно и динамично менялась обстановка, которая там была. В городских боях они одновременно и удерживали позиции, и проводили рейдовые поисковые действия по уничтожению врага в самом городе.

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