Утром 10 апреля со стороны оккупантов зафиксировали еще одно нарушение "тишины" - возле Майорского.

Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников с целью последующего обвинения в нарушении режима прекращения огня.

В течение 9 апреля зафиксировано 7 нарушений "тишины", в том числе 6 обстрелов и одно дистанционное минирование минами ПОМ-2, говорится в утренней сводке штаба ООС.

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Боевики открывали огонь вблизи Песков и Водяного из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Старогнатовки враг обстреливал позиции наших защитников из автоматических станковых гранатометов.

В районе Луганского противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрелов со стороны россиян один военный получил осколочное ранение. Штаб утверждает, что сейчас состояние защитника удовлетворительное; его сразу доставили в больницу.

Боевики заминировали минами ПОМ-2 территорию в направлении Зайцевого.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

На 7:00 10 апреля со стороны оккупантов зафиксировали еще одно нарушение "тишины" - возле Майорского. Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет.

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Автор: Яна Ставская