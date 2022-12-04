Отмечается, что с 17 ноября в Украине не фиксируют применение российскими военными иранских дронов-камикадзе.

Российская армия перестала применять против Украины иранские беспилотники Shahed-136 не потому, что израсходовала весь запас, а потому, что эти БПЛА не выдерживают наступивших холодов.

Как отметил в эфире телемарафона спикер командования объединенных сил ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин, иранские дроны-камикадзе сделаны из пластика и других неморозоустойчивых материалов.

По его словам, на данный момент наблюдаются только тренировочные полеты российских бомбардировщиков с отработкой дозаправки в небе, а запуски дронов-камикадзе прекратились.

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Отметим, с 17 ноября в Украине не фиксируют применение российскими военными иранских дронов-камикадзе.

Иранские дроны-камикадзе в Украине

Как писал УНИАН, Россия активно применяет иранские беспилотники "Shahed-136" для ударов по украинским городам и объектам критической инфраструктуры.

По информации СМИ, Россия и Иран договорились о производстве дронов на территории РФ.

9 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что РФ выпустила по территории Украины более 400 иранских дронов-камикадзе с момента их первого применения. Большинство беспилотников было ликвидировано.

На днях руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что уменьшение применения россиянами иранских дронов-камикадзе "Shahed-136" может свидетельствовать как об окончании запасов, так и о смене тактики их дальнейшего использования.

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