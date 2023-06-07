Всего фактически подтоплено 29 населенных пунктов, из них 19 - на подконтрольной Украине территории, а 10 - под временной оккупацией.

Сейчас из подтопленных в результате подрыва Каховской ГЭС районов Херсонской области эвакуировано 1700 человек.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram. "Продолжается эвакуация населения. Ситуация контролируемая. По состоянию на 13.00 эвакуированы 1700 человек", - сказал он.

По его словам, оккупанты продолжают обстрелы жилых кварталов, подвергая опасности людей, которые спасаются от воды, и тех, кто им помогает.

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В то же время, министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что всего фактически подтоплено 29 населенных пунктов, из них 19 - на подконтрольной Украине территории, а 10 - под временной оккупацией.

"В регионе работают почти 1600 спасателей и полицейских и около 300 единиц спецтехники. В случае необходимости будет увеличено количество пунктов оказания помощи. Поручил провести работу по оценке экологической угрозы. Должны понимать, что со свалками, с кладбищами, складами удобрений, с минной безопасностью. И сделать все, чтобы наши люди чувствовали, что есть власть и есть помощь", - заявил министр.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью, 6 июня, российские захватчики взорвали Каховскую дамбу. В "Укргидроэнерго" отметили, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению в ее прежнем виде, оборудование машинного зала полностью уничтожено.

На заседании СНБО под председательством президента Владимира Зеленского был согласован комплекс международных и мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за этот теракт.

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что причастность России к подрыва Каховской ГЭС доказывает ряд публичной информации.

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