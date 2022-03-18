Более 20 жилых домов и объектов инфраструктуры российские оккупанты разрушили в Северодонецке и Рубежном за ночь.

В результате обстрелов населенных пунктов Северодонецк и Рубежное два человека погибли, шестеро получили ранения

Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в Facebook.

По его словам, более 20 жилых домов и объектов инфраструктуры российские оккупанты разрушили в Северодонецке и Рубежном за ночь.

Гайдай уточнил, что вечером враг обстрелял "Градами" старые районы Северодонецка, в результате чего два человека погибли, четверо получили ранения. Кроме того, повреждены или разрушены шесть инфраструктурных объектов, два дома, гаражи.

В Рубежном за ночь есть двое раненых, произошло возгорание десяти домов и магазина.

В 5 утра россияне вновь открыли огонь по Северодонецку, Кременной, Приволью. Количество жертв и разрушений уточняется.

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