Белый Дом и Берлин, по мнению эксперта, и дальше будут искать возможности, как бы и этот вызов проигнорировать.

Даже прямые доказательства участия военных КНДР на стороне России в боевых действиях против украинских сил мало что изменят в политике США и Германии насчет дальнейшей поддержки Украины.

Так считает ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий. Об этом он сказал в эфире "24 Канал". "У меня нет ответа, какой будет реакция партнеров. Можем плюс-минус что-то предполагать. Но пока мы видели, что чтобы не происходило, в головах Байдена и Шольца те мощные "красные линии", которые они сами себе нарисовали - пока очень слабо двигались", - прокомментировал эксперт.

Он выразил опасения, что, "когда у нас появятся первые северокорейские пленные, то реакция будет: ну, они же в российской форме, они же оформлены как просто добровольцы российской армии". "Здесь, честно говоря, нет у меня большого оптимизма", - подчеркнул аналитик.

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В то же время, отметил он, те европейские страны, которые чувствуют, что могут стать следующей жертвой России - это балтийские страны, скандинавские, Польша - "конечно будут орать и кричать, что вот уже КНДР вступила в войну, то давайте еще что-то для украинцев сделаем":

"А те самые, кто все время это тормозит, то есть в первую очередь, собственно Белый Дом и Берлин, они и дальше будут искать возможности, как бы и этот вызов проигнорировать".

В центре внимания Северная Корея - новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, по оценкам украинской разведки, всего в Россию перебросили около 12 тысяч северокорейских военных. Среди них - 500 офицеров и три пхеньянских генерала.

Разведки ряда стран уже подтвердили пребывание на территории РФ военных КНДР. В том числе в Соединенных Штатах Америки подтвердили переброску северокорейских солдат в Россию, первые войска КНДР уже прибыли на фронт в Курскую область.

США, Южная Корея и Япония заявили, что серьезно обеспокоены отправкой войск КНДР в Россию и их возможным использованием в войне против Украины. Советники по нацбезопасности трех стран Джейк Салливан, Шин Вон Шик и Такео Акиба на встрече в Вашингтоне обсудили вопрос и призывают Пхеньян и Москву прекратить такое военное сотрудничество.

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