Путин хотел бы привлечь северокорейскую легкую штурмовую пехоту непосредственно к боям, считает аналитик.

Переброска военных из КНДР на Курщину позволит РФ отправить своих военных в Украину, в частности, на Покровское направление.

На это обратил внимание военный аналитик, председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире "24 Канала". "То что россияне планируют значительно усилить в первую очередь свои резервы - это очевидно. И наши бойцы из Селидово сообщают, что действительно, как раз на днях, буквально вчера-позавчера, очевидно, что у россиян были подтянуты на этом направлении дополнительные резервы. И поэтому они могут себе позволить тратить значительно большее количество личного состава в бессмысленных штурмах, забрасывая нас "пушечным мясом", - отметил эксперт.

Он считает, что воевать в таком темпе нельзя, если ты не планируешь пополнение, или если ты не планируешь остановку собственно боевых действий. "Поэтому понимаем, что где-то планируют задействовать этих северных корейцев на Курщине, а взамен с Курского направления перебросить уже на Покровское направление и еще где-то усилить штурмовые подразделения россиян здесь, в Украине", - сказал аналитик.

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По его словам, одномоментное усиление врага вообще на любом участке фронта в Украине 10-12 тысячами личного состава будет для нас серьезной угрозой:

"Мы понимаем, что Путин хотел бы задействовать эту (северокорейскую, - Ред.) профессиональную пехоту, легкую штурмовую пехоту непосредственно в боях. Но решится ли он на этот шаг - это зависит от многих факторов. Мы видим, что переговоры Вашингтона и Москвы продолжаются...".

Кузан отметил, что "давление продолжается от Вашингтона и американцы будут делать все возможное, чтобы не допустить, как они считают, дополнительной эскалации, чтобы непосредственно северокорейская армия не участвовала в прямом боестолкновении".

Он отметил, что к публичным сообщениям разведки Украины о северокорейских воинах присоединилась Южная Корея и сейчас создается информационное давление на Вашингтон о принятии решения о симметричном ответе на привлечение КНДР в войну на стороне РФ.

"А это та эскалация, которой сегодня, к сожалению, больше всего боится нынешняя администрация Белого дома. Конечно, есть вопросы и к нашим европейским партнерам. Мы видим, что Германия по дипломатическим каналам передает свои недовольства Северной Корее. То есть сейчас идет активный процесс у наших западных партнеров наработки решения каким будет ответ от западной коалиции", - утверждает Кузан.

Он отметил, что Курская операция не только отвлекла угрозу наступления от Чернигова и Харькова, но и оказала геополитическое влияние на лидеров крупнейших мировых стран.

"Оказалось, что у Путина нет резервов для того, чтобы ликвидировать этот Курский плацдарм. И весь Ленинградский военный округ, вся эта группировка войск "Север", которая должна была бы угрожать НАТО, оказалась неспособной осуществить вытеснение казалось бы небольшой группировки наших войск на Курщине. Для этого были переброшены боевые подразделения с территории Украины, а именно с юга. Но и они не смогли осуществить такую операцию, то есть она провалилась", - напомнил Кузан.

Он подчеркнул, что Курская операция показала, что россияне не способны мобилизовать свои ресурсы в нужное время.

"Им пришлось привлекать войска чужой диктаторской страны, поэтому Путин публично должен расписаться сейчас в том, что он не может проводить дальше войну в таком темпе, в котором она задана, и он не может достичь своих даже минимальных целей - напомню, сейчас россияне еще не вышли даже к нашим основным линиям обороны по границе Покровск-Мирноград. Эти шаги Путина очень четко расцениваются лидерами и китайским, и бразильским, и Саудовской Аравии, что он не может достигать своих политических целей с помощью войны", - говорит эксперт.

Вместе с тем, отметил Кузан, реакция партнеров Украины на привлечение военных КНДР все же достаточно вялая на данный момент. "А мы видим с 2022 года, что отсутствие жесткой реакции партнеров всегда приводит к очередному витку эскалации. Со своей стороны Украина показывает своим примером как надо проводить мирную политику, то есть как нужно поражать россиян, и можно переходить те все красные линии и это точно не приводит ни к какой эскалации, а как раз наоборот", - добавил он.

Будут ли войска КНДР в Украине - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, в ГУР Украины недавно заявили, что Северная Корея отправила в Россию 12 000 солдат, в том числе элитные подразделения специальных операций.

Южнокорейская разведка официально подтвердила перемещение военных КНДР в Россию. В Южной Корее заявляют, что КНДР отправила в Россию несколько тысяч своих военных и изолирует их семьи.

Ранее глава ГУР МОУ Кирилл Буданов рассказал, что Северная Корея в обмен на солдат получает от РФ ядерные технологии и "системы запуска подводных ракет".

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сирского заявил, что 27-28 октября первые военные Северной Кореи будут применены Россией в зонах боевых действий. Он отметил, что это очевидный эскалационный шаг России и нужна "принципиальная и сильная реакция лидеров мира".

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