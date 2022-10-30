РФ искала повод, чтобы разорвать "зерновую сделку", отметил обозреватель.

Выход России из "зерновой сделки" – на самом деле очередной позор самой же РФ с множеством негативных последствий именно для Москвы.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Каждый раз, когда Россия терпит какой-то позор, она закатывает истерику и пускается в примитивный шантаж. Каждое фиаско – это истерия и примитивный, бессмысленный шантаж… Россия не смогла предотвратить атаку на свои боевые корабли, носители крылатых ракет "Калибр", которые регулярно обстреливают мирные города Украины и гражданскую инфраструктуру Украины, нескольких безэкипажных катеров, что стало для нее, якобы, поводом для разрыва сделки. На самом деле эта сделка ей уже давно была как кость в горле, и она искала повод", – заявил эксперт.

По его мнению, удар по российским военным кораблям был настолько болезненный для россиян, что они в истерике бросились на очередные грабли плашмя, унижая себя на всех уровнях.

"Это унижение может для России в ближайшее время иметь еще большие последствия. Поскольку их шантаж уже не столько пугает, сколько раздражает. А тому, кто раздражает, обычно, хочется начистить физиономию, когда он не понимает по-цивилизованному, нормальным языком. И Россия к такой бытовой ситуации все ближе и ближе, но уже на геополитическом уровне", – уверен Коваленко.

Атака на российские корабли в Севастополе 29 октября

Напомним, ранее сообщалось, что утром 29 октября в сети Севастополе прогремела серия взрывов.

По результатам OSINT-расследования сообщества GeoConfirmed, в Севастопольськой бухте надводные беспилотники USV поразили не менее трех кораблей Черноморского флота России.

Источники в силовых структурах передали видео с кадрами атаки на российские корабли в Севастополе.