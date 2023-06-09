Также на Лимано-Купянском направлении уничтожено еще более 70 оккупантов.

Сегодня, 9 июня, в районе Бахмута в рамках оборонительной операции Сил обороны Украины уничтожено 120 российских захватчиков.

"Мы, воспользовавшись тем, что враг проводит ротационные мероприятия, что те подразделения, которые заходят, не до конца знают местность, не провели соответствующие рекогносцировки и слаживания - мы нанесли удары и уже в течение нескольких дней проводим штурмовые действия. За предыдущие сутки наши подразделения на некоторых участках продвинулись в общей сложности до 1 тысячи 200 метров", - сообщил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

Представитель добавил, что эти действия проводят в рамках оборонительной операции. Он сказал, что главная задача - это максимально вредить врагу и выбивать его боевой потенциал. По словам представителя ВСУ, до этого это было сделано с террористическими подразделениями "Вагнер", а сейчас - с мотострелковыми и воздушно-десантными подразделениями врага.

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"Враг сопротивляется. Пытается накрыть артиллерийским огнем наши подразделения. За эти сутки враг 368 раз из ствольной и реактивной артиллерии наносил удары по нашим позициям. Состоялось 15 боестолкновений с врагом. Он совершил 5 авианалетов. Были убиты 120 оккупантов, 163 ранены, 11 попали в плен", - отметил Череватый.

Также было уничтожено 3 пушки, минометно-артиллерийскую систему "Нона", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", противотанковую пушку "Рапира", противотанковый ракетный комплекс и реактивную систему залпового огня "Град" и три полевых склада с боеприпасами.

Кроме того, на Лимано-Купянском направлении происходит больше всего артиллерийских ударов врага - 612 раз оккупанты били по украинским позициям. Также состоялось 6 боестолкновений и 6 авианалетов.

"Уничтожено 72 оккупанта, 109 ранены", - сказал представитель.

Еще уничтожены 2 боевые машины пехоты врага, 3 миномета, 2 противотанковых ракетных комплексов, противотанковая пушка "Рапира" и 2 полевых склада с боеприпасами и 2 беспилотника. Как сказал Череватый, российские захватчики находятся "в ожидании и не знают где и когда мы будем наносить удары".

"Там, где они держат нашу оборону, конечно, они сопротивляются, но понятно, что уже эта превосходство, которое было еще год назад, и некое видение исключительно наступательной войны, благодаря героизму и профессионализму наших воинов, это уже давно в прошлом. Сейчас они думают о том, как бы день простоять и ночь продержаться. То есть, они думают откуда и как мы будем наносить удары", - подчеркнул Череватый.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, общие боевые потери россиян составляют около 213 770 человек, из которых 1010 ликвидированы за сутки.

По данным ISW, ВСУ провели контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта. Секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что Россия путает определенные успехи ВСУ на поле боя с началом контрнаступления.

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