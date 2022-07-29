В частности, в Краматорске погиб один и ранены восемь человек.

В течение сегодняшнего дня в Донецкой области российские оккупанты в очередной раз убили и ранили большое количество гражданского населения.

Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона.

"Всего по состоянию на сейчас пять человек погибло сегодня. Эти сутки не завершились... И 13 человек получили ранения. Это по гражданским лицам", - сказал Кириленко.

По его словам, в частности, в Краматорске погиб один и ранены восемь человек.

"Обстрелы были и Краматорска, Бахмут - под многочисленными обстрелами. Причем это жилые кварталы", - заметил председатель ОВА.

Он также отметил, что в ночь на 29 июля был обстрелян Славянск; под периодическими обстрелами Константиновка; под постоянным огнем находятся Марьинка, Красногоровка, Авдеевка и Торецк.

"Наиболее напряженным сейчас остается Бахмутское направление. Но не забываем и Лиманское направление. Но цель одна - это выйти на Славянск, Краматорск. Если по Лиманскому направлению сейчас враг более активно действует именно обстрелами, то Бахмутское направление, в принципе, по всему направлению, есть большая угроза активных действий врага. Но успеха, точно можно сказать, что враг не имеет, и он не продвинулся", - сказал Кириленко.

Кроме того, глава ОВА отметил, что из Донецкой области эвакуированы две трети проживавших там людей.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 июля, в результате обстрела Краматорска был полностью разрушен и загорелся жилой дом. Сперва сообщалось об одном погибшем и 5 раненых.

Также было повреждено еще около 20 домов.

Позже в ГСЧС сообщили, что в Краматорске во время разбора завалов жилого дома было обнаружено тело еще одного погибшего мужчины.

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